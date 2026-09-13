Serie C, prima vittoria casalinga per il Gubbio, Latina ko 3-1

Contro il Latina il Gubbio trova la prima vittoria casalinga della stagione, la seconda consecutiva. Allo stadio Barbetti finisce 3-1 per la squadra di Mimmo Di Carlo. La partita si sblocca dopo 20 minuti al termine di un contropiede dei padroni di casa. La conclusione di Spina viene ribattuta dalla difesa, il pallone termina a Cardascio che controlla e poi supera Mastrantonio. La replica del Latina è in un tirocross di Bagnolini che tocca la traversa. Al 38' il pari degli ospiti al termine di un'azione che nasce sulla destra, il cross sul secondo palo di Tomaselli viene rimesso al centro dai Keita, sulla sponda interviene D'Angelo che firma il pari. In chiusura di tempo occasione per il sorpasso del Latina con Lipani che calcia da fuori, la palla deviata s'impenna e finisce per scheggiare la traversa prima di uscire sul fondo.

Nella ripresa il Latina parte bene, ma sulla partita incede l'episodio al 74' che porta al rosso a Lipani, espulso per il fallo su Di Nola. Forte della superiorità numerica il Gubbio riesce a tornare in vantaggio al 90' con un tiro da fuori di Podda che finisce vicino al palo. Nel recupero il Latina si riversa in avanti alla ricerca del pari e subisce la rete del 3-1 in contropiede con Minta al 97'. Vince il Gubbio, secondo ko per il Latina.







