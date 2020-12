Serie C: quarta vittoria consecutiva per il Cesena nel derby con l'Imolese

La prima per Catalano alla guida dell'Imolese, il debutto contro un lanciatissimo Cesena non è dei più morbidi. Ma andiamo con ordine. Morachioli stuzzica Michele Nardi che blocca senza particolari problemi. Alla prima sortita offensiva bianconera arriva il vantaggio ed è un capolavoro di tecnica: Russini con il cucchiaio per Ardizzone al volo di destro in mezza girata. Goal straordinario e Cesena a gioire con tutta la panchina. Gol da vedere e rivedere: Russini – Ardizzone magie natalizie.





L'Imolese reagisce subito, e dopo soli 120 secondi si torna in parità la stoccata vincete è di Alessandro Polidori. Il centroavanti riceve e si gira con la potenza non da scampo a Nardi. Questo è l'unico momento in cui l'Imolese prende in mano la partita e potrebbe arrivare anche il sorpasso quando Ciofi sbaglia l'appoggio Tonetto va via poi trova Nardi, sulla respinta si avventa Monachioli che fallisce un calcio di rigore in movimento. Imolese ad un passo dal raddoppio. Ispiratissimo Russini, sfera per Capanni che lascia partire un diagonale sul quale si distende Siano. Ripresa diventano decisivi i cambi di Viali: Nanni per Collocolo. Ed è proprio il centroavanti della Nazionale sammarinese a fare il velo che disorienta la difesa rossoblu, poi un Bortolussi sempre più al servizio della squadra appoggia per Russini sinistro potente e preciso, è il goal che decide il derby, Il Cesena avrebbe potuto anche chiuderla definitivamente con Zecca ma poco male perchè arriva la quarta vittoria consecutiva che porta il Cesena vicinissimo alle parti alte della classifica. Per l'Imolese è la nona sconfitta consecutiva la prima per Catalano. Al Romeo Galli di Imola, Cesena batte Imolese 2-1