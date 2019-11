SERIE C Serie C : questa sera ore 20.45 Arzignano – Vitus Vecomp Verona darà il via alla 17° Domani il Cesena è atteso a Salò dalla Feralpi, l'Imolese ospita la Sambenedettese. Lunedi in posticipo l'atteso derby Rimini – Ravenna

Diciasettesima giornata che si snoderà nel weekend a cominciare da questa sera ore 20.45 con la partita tra Arzignano – Virtus Vecomp Verona. Domani ore 15 Carpi – Triestina, Gubbio – Padova, Modena – Vis Pesaro, e la super sfida, match clou tra Sud Tirol e Vicenza.

Per i bolzanini una grandissima opportunità di avvicinare la vetta della classifica, per il Vicenza una chance per allontanare una diretta concorrente alla promozione. Un pareggio sarebbe più gradito alla squadra di Di Carlo che gioca in trasferta e terrebbe a – 4 il Sud Tirol di Vecchi.

Alle 17.30 la sfida salvezza Fano – Fermana, e quella play off tra Reggio Audace – Piacenza. Le due romagnole : Imolese in casa con la Sambenedettese e il Cesena che ha il difficilissimo compito di proseguire la striscia positiva in casa di una Feralpi fermata Sambenedetto del Tronto, e proprio per questo affamata di ritrovare la vittoria per proseguire il cammino verso la vetta.

Lunedi alle 20.45 al Neri di Rimini il derby Rimini – Ravenna. Sono diversi i motivi di interesse che offre questa partita: la prima di Colella davanti ai propri tifosi, e ovviamente gli interessi di classifica. Un passo falso di una o dell'altra complicherebbe notevolmente le cose. Il Ravenna ha smarrito la vittoria. La squadra di Foschi non conosce il segno + da 7 giornate, 8 se aggiungiamo la Coppa Italia. Il Rimini ha cambiato la guida tecnica e con il Padova è arrivata la prima sconfitta. Un match dai tanti risvolti che la San Marino Rtv seguirà in diretta durante la trasmissione Cpiace con aggiornamenti in tempo reale



