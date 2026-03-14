Serie C: rammarico Ravenna, sul campo della Torres è 2-2.

Il Ravenna va due volte in vantaggio sul campo della Torres e due volte viene recuperato dai padroni di casa, con rete del pari al 92'. In avvio di partita la prima grande occasione è per i padroni di casa che centrano una traversa con Zambataro, sul rimpallo arriva Sala, chiude Solini. Alla prima vera occasione il Ravenna passa in vantaggio al 34' con Fischnaller. Sulla rimessa lunga di Bani, Baldi non è preciso nel rinvio e la conclusione dal limite di Mandorlini si trasforma in un assist per l'ex di turno che batte Zaccagno. Al termine del primo tempo il Ravenna è avanti 1-0.

Nella ripresa subito la Torres con Di Stefano, azione che porta alla conclusione che Poluzzi neutralizza in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner ancora Poluzzi sul colpo di testa di Baldi, grande parata che salva il risultato. La pressione della Torres si concretizza al 58' quando Esposito respinge corto e sulla ribattuta arriva Di Stefano che di prima intenzione firma un gran gol per il pareggio. La partita resta equilibrata con occasioni da una parte e dell'altra, ma per vedere un'altra rete occorre attendere il 75' quando Donati recupera palla sulla destra e serve Spini, il cross per l'accorrente Fischnaller è preciso e vale 2-1 e doppietta personale. A due dal 90' il Ravenna potrebbe chiuderla con Italeng, gran botta da posizione defilata e Zaccagno va a deviare con la punta delle dita. Sul cambio fronte Sala ha l'occasione per il pareggio sull'uscita a vuoto di Poluzzi, il colpo di testa finisce fuori.

Il recupero è ancora più avvincente. Poluzzi riscatta l'errore precedente andando a deviare in angolo il tiro di Luciani. Poi sul successivo calcio d'angolo tutta la Torres, portiere compreso, in area Ravenna, il colpo di testa di Nunziatini vale il pari e un 2-2 finale che lascia il rammarico in casa giallorossa per due punti buttati via.







