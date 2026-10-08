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Serie C: Ravenna e Forlì in casa a caccia del riscatto

Nono turno di Serie C con la capolista Spezia che attende il Gubbio di Braglia

di Lorenzo Giardi
8 ott 2026

Sarà la Vis Pesaro ad inaugurare il nono turno di Serie C Girone B al Benelli arriva il Grosseto si gioca alle 14.30. Sempre sabato il quadro prosegue con Ostiamare – Pianese e Pineto – Reggiana alle 17.30. In serata una delle sfide più attese: la capolista Spezia vuole continuare la fuga solitaria senza esitazioni in casa con il Gubbio. Gli umbri vengono dalla pesante sconfitta nel derby con il Perugia e dal conseguente cambio di guida tecnica: Piero Braglia al posto di Mimmo Di Carlo.

Domenica ad ora di pranzo torna in campo l'Atalanta Under 23 dopo la lunga sosta: i bergamaschi dovranno recuperare due turni. A Sassari contro la Torres capace di inanellare 5 risultati utili consecutivi. Domenica alle 14.30 il Ravenna è chiamato a rispondere immediatamente alla pesante sconfitta di Piancastagnaio. I giallorossi non possono perdere altro terreno nei confronti dello Spezia e andranno in campo conoscendo già il risultato dei liguri. Ravenna – Campobasso.

I molisani stanno attraversando un buon momento di forma generale 5 risultati utili consecutivi. Alla stessa ora Sambenedettese – Latina, mentre nel tardi pomeriggio toccherà al Forlì. I galletti ospitano il Livorno con l'obiettivo di tornare alla vittoria. La squadra di Campedelli non assapora i tre punti da un mese. Sempre alle 17.30 al Renato Curi di Perugia, Perugia – Vado. La nona si chiude lunedi sera all'Adriatico di Pescara dove va in scena Pescara – Guidonia.





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