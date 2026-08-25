Serie C, Ravenna e Reggiana ripartono da un pari

Cominciano con un pareggio le stagioni dell'ambizioso Ravenna e della retrocessa Reggiana, che al Mapei Stadium, nella prima giornata della Serie C 2026/27, si fermano all'1-1. Otto minuti e Reggiana già pericolosa, con un'incornata Battistini e la gran risposta di Venturi in tuffo. Meglio i locali, in questo inizio, nuovamente al tiro al 13', su azione insistita in area, sempre da destra, e conclusione alta di Girma.

A metà frazione ecco l'azione più pericolosa dei primi 25 minuti, dall'altro lato, quando Zaro spizza sulla traversa una punizione battuta dal limite dell'area. E proprio da un piazzato arriva il vantaggio, che però confeziona la Reggiana. In questo caso la battuta è di Portanova, da posizione defilata e lontana, e la deviazione, leggerissima, è di Battistini. Quasi impercettibile, ma tanto basta a ingannare Venturi: è 1-0.

Tempo cinque minuti e la Reggiana sfiora anche il raddoppio, colpendo un palo dal limite con Bertagnoli. I legni non sono però finiti, perché, sul lato opposto, un cross deviato di Falbo finisce sulla parte alta della traversa, prima che il Ravenna crei un'altra enorme occasione, sempre da sinistra, sempre con un traversone, girato di testa da Spini e alzato in angolo con un riflesso clamoroso da Furlan.

Fatta eccezione per il goal di Battistini, le porte sembrano stregate, perché anche la Reggiana colpisce un altro palo, in apertura di ripresa, con Girma, mentre il Ravenna va nuovamente vicino al goal con un'incursione di Spini e un diagonale stretto un po' troppo. Nel resto del tempo le occasioni latitano: per trovare la successiva bisogna aspettare fine gara e il pareggio tanto inseguito dai romagnoli. A trovarlo è proprio Spini, sulla ribattuta di un calcio d'angolo, sfruttando un'area particolarmente intasata.

Con quattro minuti più recupero rimasti, i giallorossi si riversano in attacco e creano anche l'occasione per ribaltare la partita, nel recupero, ma l'ennesima azione confusa in area finisce con un nulla di fatto sul di Orellana e il risultato che resterà poi invariato fino in fondo.







