Serie C: Ravenna – Sambenedettese 0-2. Doppietta di Frediani

Ravenna – Sambenedettese 0-2

Giallorossi vicinissimi al vantaggio in apertura: cross di Purro da sinistra, palla che attraversa l'area, destro di Lora di prima intenzione respinto da Santurro, si avventa Raffini, salva sulla linea Miceli La formazione di Montero si scioglie con i minuti che passano: Di Massimo in contropiede, sterzata prima del destro non preciso. Ma è un campanello d'allarme non recepito dalla squadra di Luciano Foschi sotto dopo poco più di un quarto d'ora.L'azione è prolungata e rifinita da Frediani, bravo a farsi trovare pronto sulla respinta di Spurio. Le speranze di trovare il pareggio prima dell'intervallo svaniscono sulla conclusione di D'Eramo, respinta dal tuffo di Santurro.

La ripresa comincia con il ritorno della Samb ad un soffio dal raddoppio sugli sviluppi di un calcio d'angolo è d'Eramo a rischiare l'autogoal. E' la domenica di Frediani sempre prontissimo sulla respinta di Spurio.La stoccata è ancora di Di Massimo, bene Spurio, che non può nulla sulla rapidità di esecuzione di Frediani. Doppietta per lui. Prima del triplice altra grande possibilità per i rossoblu. Di Pasquale di testa, Spurio conferma la sua grande giornata nonostante i 2 goal subiti: Ravenna da rivedere, Sambenedettese in crescita.

