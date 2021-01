Serie C recupero 17° : Carpi – FeralpiSalò 1-2

La FeralpiSalò centra la seconda vittoria consecutiva e sempre in trasferta, sabato ad Arezzo oggi a Carpi. 6 punti che riportano in quota i gardesani capaci di trovare il vantaggio con un azione sulla destra sull'asse Ceccarelli-Guidetti, che una volta entrato in area fa partire un morbido traversone sporcato dalla difesa del Carpi e ribadito in rete da D'Orazio, che, lasciato completamente solo in area, scaraventa con violenza in porta quello che è il suo quarto gol in campionato. Insiste la formazione di Pavanel, Miracoli di testa sfiora il palo a Rossini battuto. Carpi timido e mai pericoloso nei primi 45. Carraro per Scarsella, sono quegli assist che chiedono solo di essere spediti dentro, ed invece la sfera sbatte sulla traversa. Poco male perchè passano 60 secondi e la Feralpi raddoppia: Scarsella, meglio come uomo assist per Ludovico D'Orazio classe 2000, e lui il man of the match con la doppietta personale, destro preciso e Feralpi in carrozza. Il Carpi però capisce che così è forse un po' troppo facile e con la combinazione De Cenco, Bellini, quest'ultimo vince un contrasto e di sinistro buca De Lucia rimettendo in cosa la squadra di Luciano Foschi. Ripresa respinta corta della difesa del Carpi, applausi a Carraro e Rossini. Coordinazione perfetta del centrocampista, miracolo del portiere del Carpi. Nell'extra time doppio giallo per Marcellusi Carpi in 10 ma non è un espulsione che cambia la sostanza. Allo Stadio Sandro Cabassi di Carpi, FeralpiSalò batte Carpi 2-1.