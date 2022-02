SERIE C Serie C Recupero della 22ª giornata, Viterbese – Olbia non si fanno male Partita senza gol un pareggio che fa muovere la classifica ad entrambe

A Viterbo temperatura primaverile per la prima gara di questo recupero della 22ª giornata di Serie C Girone B: Viterbese – Olbia. Cross di Urso in area di rigore, La Rosa manda in corner con un brivido davanti alla porta di Ciocci. Pericolosa l'Olbia quando Udoh serve Biancu, piatto destro piazzato, Fumagalli bene in angolo. Il portiere dell'Olbia, Ciocci ha la saponetta nei guanti, buon per lui che i suoi compagni riescono a sbrogliare la matassa. Di là si coordina Pinna ma trova solo l'esterno della rete. Si riscatta ampiamente Ciocci quando alza in corner un missile di Emilio Volpicelli. Nella ripresa ancora Ciocci bravo a rispondere al solito Volpicelli, poi Murillo non inquadra la porta da pochi metri. Allo Stadio Enrico Rocchi di Viterbo, Viterbese – Olbia 0-0.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: