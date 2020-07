SERIE C Serie C: Reggiana – Bari per la B e per chiudere la stagione più difficile Finale play off questa sera al Città del Tricolore di Reggio Emilia. Si gioca alle 20.45 in diretta su Rai Sport

Questo epilogo, in caso di normalità (senza normative covid) avrebbe avuto il supporto di almeno 15 mila spettatori. Un peccato perchè anche in questa stagione la formula play off allargata di serie C ha confermato di essere un format vincente. Si chiude con Reggiana – Bari due piazze importantissime per il calcio italiano. Il Bari è stato estromesso dal campionato cadetto il 16 luglio 2018. La mancata ricapitalizzazione ha interrotto la storia biancorossa ed è stata necessaria l'iscrizione alla D. Dopo due anni la squadra allenata da Vincenzo Vivarini si gioca il match point per tornare ad assaporare il calcio d'elitè. Dall'altra parte una Reggiana che freme. 1998 -1999 ultima stagione in Serie B dei granata. 21 lunghissimi anni e questa sera c'è l'enorme possibilità di porre fine a questa estenuante attesa. Partita nella partita quella tra la stella della Reggiana ma di proprietà del Crotone, l'attaccante della Sierra Leone Augustus Kargbo sul quale si sono già mosse Sassuolo, Udinese e Genoa, e l'attaccante del Bari 21 reti fino ad ora Mirco Antenucci. E' anche una sfida tra due giocatori che hanno ben 15 anni di differenza 21 anni il prossimo 24 agosto per Karbo, 8 settembre 1984 per Antenucci. Le scelte. Bari con il 4-3-1-2 l'autore del goal nei supplementari contro la Carrarese, Simeri favorito su Costantino per far coppia con Antenucci nel reparto offensivo. 3-4-1-2 per Massimiliano Alvini. Anche qui un ballottaggio nel reparto d'attacco. Chi fra Zamparo e Scappini affiancherà Kargbo. Il direttore sportivo del Bari, Matteo Scala, ha messo del pepe alla vigilia dichiarando che una finale del genere andava disputata in campo neutro. Si gioca al Città del Tricolore di Reggio Emilia per il miglior coefficiente della Reggiana rispetto al Bari questa sera ore 20.45 in diretta su Rai Sport. Domani sera ore 20 puntata speciale di Cpiace. Tutto su questa finale che vale la B con Daniele Arrigoni in studio e il Presidente Ghirelli collegato via Skype



I più letti della settimana: