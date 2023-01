SERIE C Serie C: Reggiana e Cesena dilagano in una giornata di "pareggite" Giornata interlocutoria in vetta con Reggiana e Cesena che allungano sulle altre, fermate dai tanti pareggi. Il Rimini non vince più, l'Imolese abbandona l'ultimo posto grazie al 2-1 sul Fiorenzuola.

Reggiana e Cesena a braccetto, quantomeno nel risultato. Questo racconta il 24° turno del Girone B di Serie C: i granata continuano nella loro marcia quasi perfetta, i bianconeri non hanno alcuna intenzione di mollare e seguono a distanza. Restano 7 i punti di distacco tra le due principali candidate alla promozione in cadetteria: la Reggiana passeggia sul campo del San Donato Tavarnelle. 3-0 con le reti di Cardelli, Pellegrini e Laezza: sesta vittoria in fila, quindicesimo risultato utile consecutivo e sconfitta che non arriva addirittura dal 19 ottobre, nello scontro diretto con il Cesena. Un ritmo insostenibile quasi per chiunque, quel “quasi” è rappresentato proprio dal Cavalluccio che ha perso per strada qualche punto di troppo ma è pronto ad approfittare di qualsiasi passo falso della capolista. Prova di forza degli uomini di Toscano su un campo ostico come quello di Pontedera: anche qui è 3-0, brilla la stella di Stiven Shpendi. Il talento albanese, classe 2003, si sta ritagliando sempre più spazio nell'attacco cesenate e sta ripagando appieno le aspettative riposte in lui.

Giornata strana in Serie C: nessuna vittoria casalinga e ben 6 pareggi su 10 partite giocate. E 3 di questi riguardano la parte alta: lo 0-0 tra Entella e Gubbio con i liguri che si staccano dal secondo posto e i rossoblu che tornano a muovere la classifica dopo 4 ko di fila, l'1-1 nel derby marchigiano tra Ancona e Vis Pesaro che sa di mezzo passo falso per i dorici e l'altro 1-1 tra Siena e Olbia. Stesso risultato per il Rimini al “Neri” con la Lucchese: i biancorossi non sanno più vincere, 2 X e 3 sconfitte nelle ultime 5. Nonostante ciò, i ragazzi di Gaburro restano aggrappati alla decima posizione, l'ultima posizione valida per i play-off: 33 punti, come la Carrarese. In coda successi importanti per Alessandria – proprio contro i marmiferi – e soprattutto per l'Imolese. I rossoblu romagnoli ritrovano in un colpo solo sia la vittoria che mancava da 3 mesi esatti, sia il gol distante 2. Simeri e Mamona firmano un 2-1 preziosissimo contro il Fiorenzuola che consente alla banda Anastasi di lasciare l'ultimo posto in classifica, ora occupato dal Montevarchi.

Non c'è un attimo di sosta, però. Domani si torna già in campo per il turno infrasettimanale: tutte impegnate, si parte con i match delle 14.30 e si chiude con quelli delle 21.

