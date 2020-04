Serie C: Reggina controcorrente, non taglia stipendi

Serie C: Reggina controcorrente, non taglia stipendi.

La Reggina va controcorrente. Nel calcio dei tagli agli stipendi in epidemia da coronavirus, il club calabrese della Serie C ha annunciato che verranno garantiti gli stipendi a tutti, squadra e staff. Il presidente Luca Gallo e la società hanno fatto sapere che "nonostante l'emergenza sanitaria globale attualmente in corso che sta impedendo lo svolgimento dell'attività sportiva, ai calciatori e staff tecnico verrà corrisposto l'intero ammontare pattuito al momento della sottoscrizione del contratto che sarà spalmato nei mesi rispettando le scadenze federali attuali o quelle comunque successivamente determinate dal consiglio federale".



I più letti della settimana: