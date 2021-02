SERIE C Serie C: regina del mercato il Padova. 8 acquisti per il Ravenna Ospite di Cpiace il Procuratore Sportivo Giovanni Tateo ha chiuso l'operazione Alessio Benedetti al Ravenna mentre saliva sul Titano

La rosa era già stata indicata come la migliore della categoria. Ciò nonostante il Padova di Mandorlini non è riuscito, almeno fino ad oggi, a spiccare il volo e staccare le avversarie. Dopo il pareggio con il Fano è suonato il campanello d'allarme e sono arrivati altri giocatori di spessore per provare a fare il definitivo salto di qualità. Biasci era già parte della rosa da qualche giorno. All'ex Carpi, si sono aggiunti, Rossettini, Firenze, Cissè, l'ex portiere di Rimini e San Marino Andrea Dini, e al fotofinish l'Ascoli ha dato in prestito ai biancoscudati Cosimo Chiricò.

Per il Padova anche le cessioni di Soleri, Valentini, Fazzi, Jefferson, Beretta e Buglio. L'altra società che si è mossa in maniera massiccia nel mercato di riparazione, il Ravenna. Ha già debuttato l'ex centrocampista della Sambenedettese Ludovico Rocchi. Veste giallorosso il portiere Matteo Tomei. Per Tomei un contratto lunghissimo per i tempi che corrono, ha firmato infatti fino al 30 giugno 2023. C'è anche un ritorno per il Ravenna, si tratta dell'ex Rimini Matteo Boccaccini in questa stagione a Prato. Ma non è finita perchè in giallorosso anche Roberto Codromaz, passaggio a titolo definitivo dalla Juve Stabia. Il difensore ha firmato un contratto fino al termine della stagione 2022. Poi due assistiti del procuratore sportivo Giovanni Tateo l'attaccante Christian Cesaretti 11 presenze con la Paganese nel Girone C, e sempre dalla Paganese il centrocampista Alessio Benedetti. Questa operazione è stata chiusa da Tateo al telefono mentre saliva a San Marino per partecipare alla trasmissione Cpiace.

Movimenti sostanziali anche a Cesena con gli arrivi del 32enne centrocampista proveniente dalla Lazio Davide Di Gennaro. Dal Renate al Cesena l'attaccante classe 1995 Lorenzo Sorrentino. In precedenza gli arrivi, o meglio i ritorni di Giuseppe Borello ed Elia Benedettini. Per un sammarinese che arriva, uno che parte. Si tratta del difensore Filippo Fabbri sceso di categoria per giocare con la Correggese serie D girone D. Salutano Cesena anche Munari, Cortesi, Sala e Koffi. L'Imolese rinforza il centrocampo con l'arrivo del centrocampista rumeno classe 2000 Mihael Onisa nella prima parte di stagione alla Cavese ma di proprietà del Torino. In uscita Mele al Progresso e Ingrosso al Gubbio. Restyling anche per la Vis Pesaro con gli arrivi del portiere italo-brasiliano Bruno Oliveira Bertinato, dell'attaccante Domenico Germinale e dal Torino il terzino destro Lorenzo Carissoni . Terminata l'avventura alla Sambenedettese di Manuel Nocciolini. L'attaccante classe '89 torna al Parma per fine prestito. Parma che lo ha girato al Renate in testa al campionato di Serie C Girone A.



