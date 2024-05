PLAY OFF Serie C: restano in 4 in corsa per B

Il sogno a lungo cullato da mezza Italia resta tale per 4 città. La B sarà un affare tra Avellino, Vicenza, Carrarese e Benevento. I lupi dell'Irpinia sono l'unica delle "seconde" sopravvissute dopo l'eliminazione di Padova e Torres. L'Avellino ha tirato dritto, soffrendo non poco a Catania dove è uscito sconfitto e non poco nemmeno al ritorno quando l'imprescindibile vittoria l'ha acchiappata in rimonta e nel finale.

In semi, i ragazzi di Pazienza, affronteranno il Vicenza, che rima a parte arrivano all'appuntamento in pompa magna dopo avere distrutto in casa e fuori i resti di un Padova uscito fischiato, con le ossa rotte, vera delusione di un play off di fatto non giocato dalla squadra di Oddo che si è presentata sgonfia nei muscoli e paralizzata nelle gambe.

Ha giocato eccome la Juventus Next Gen, unica delle squadre impegnate fin dal primo turno ad arrivare fin qui. Per uscire per mano di una ambiziosissima Carrarese capace di andare avanti sfruttando il piazzamento in campionato. Né all'andata 1-1, né al ritorno 2-2, è arrivata una vittoria, ma due pari bastavano e due pari sono stati.

La Next Gen è fuori tra gli applausi e senza perdere nemmeno una partita. Fuori anche la Torres, applaudita a lungo dalla sua gente. Colpita a Benevento e lodevolmente a caccia di un gol che l'avrebbe qualificata. Ma Auteri, sabato sera più vicino al Trap che a Zeman, ha chiuso gli spifferi e portato il Benevento in semifinale.

