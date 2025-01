SERIE C Serie C: Rimini a passo lento, solo 0-0 con la Lucchese Arriva un altro pareggio in casa. I biancorossi non vincono in campionato dal 7 dicembre.

È un Rimini con il freno a mano tirato anche quello visto con la Lucchese al Romeo Neri. La vittoria in campionato non arriva dal 7 dicembre quando arrivò il 5-1 sul Pontedera. Da quel momento quattro pareggi e una sconfitta per la squadra di Buscè che non sfonda nemmeno con la Lucchese.

Occasione con Longobardi in apertura. Poi il nulla fino al colpo di testa di Magnaghi su palla inattiva, Colombi si inarca per toglierla da sotto la traversa, poi in qualche modo si salva il Rimini. Ad inizio ripresa il portierone biancorosso tiene in piedi la sua squadra murando due volte Saporiti. Lucchese vicinissima al vantaggio. Risposta del Rimini in maglia blu: sul cross di Longobardi, Parigi in tuffo, palla larga. Sempre da calcio d'angolo, grande mischia in area Lucchese, Palmisani la recupera, e la Lucchese respira. E' l'ultima vera possibilità per un Rimini che procede a passo lento.

Allo Stadio Romeo Neri di Rimini, Rimini - Lucchese 0-0.

