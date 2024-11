SERIE C Serie C: Rimini beffato al 94° Il Gubbio batte i biancorossi con un gol nel recupero di Fossati

Dopo tre sconfitte consecutive il Gubbio è chiamato al riscatto, il Rimini, in serie utile da quattro giornate, vuole mantenere il ruolino. Sfondano a sinistra i rossoblu, Rovaglia dentro per Corsinelli che non ci arriva, chiesta anche una spinta che non viene considerata. Poche, pochissime occasioni da gol, il Rimini si fa vedere, si fa per dire, con Cinquegrano, servizio per Ubaldi che manda altissimo. Il Gubbio verticalizza, Corsinelli riceve e conclude, Colombi ci mette una mano per deviare in angolo.

Ci vuole un'ora per vedere un tiro verso la porta degno di nota del Rimini, lo effettua Ubaldi che incrocia bene in diagonale ma non trova la porta. Bella per idea e coordinazione la “bicicletta” di Parigi, la sfera non esce di molto. Più brillante il Rimini nella ripresa: Semeraro in mezzo, colpo di testa di Garetto che non provoca grossi pensieri a Venturi. Break rossoblu con David bene a sinistra, il suo cross perfetto è solo da spingere dentro; Rovaglia non sa nemmeno lui come ha fatto a non prendere la porta da quella distanza. Quando tutto lasciava presagire che sarebbe stato un pareggio che tutto sommato poteva andare bene ad entrambe, arriva la beffa per il Rimini. Punizione di Rosaia, Fossati anticipa l'avversario poi va con il destro nell'angolo. Gol bellissimo e pesantissimo. Allo Stadio Barbetti di Gubbio, Gubbio batte Rimini 1-0.

