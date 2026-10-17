SERIE C Serie C, rimonta a metà per il Forlì, il Guidonia vince 3-2 Padroni di casa avanti 2-0, poi viene fuori la squadra di Campedelli, prima del 3-2 dei laziali all'85'

Una rimonta a metà per il Forlì di Campedelli che va sotto 2-0 a Guidonia, la pareggia, per poi cedere 3-2 nel finale. Dopo 16 minuti il vantaggio dei padroni di casa con Tonetto. Bel passaggio di Giannotti, Ferrari non controlla la sfera che arriva a Tonetto, che con il mancino firma il vantaggio.

Sempre il Guidonia pericoloso al 21', quando Vertainen calcia da posizione defilata trovando la respinta del portiere biancorosso. Il 2-0 della squadra di Ginestra è da far vedere e rivedere anche alle squadre di Serie A. Azione tutta di prima che parte dalla trequarti, con il Guidonia che in sei passaggi arriva alla conclusione al volo di Vertainen, con la palla che sbatte contro il palo prima di entrare in porta.

Dall'altra parte il Forlì si divora il gol con Valentini che, a porta vuota, calcia male e non trova la rete. Nella ripresa il Forlì sembra avere un atteggiamento diverso ed è favorito anche dall'errore di Drago che, sul tiro di Gabellini, non interviene nel migliore dei modi, permettendo agli ospiti di dimezzare lo svantaggio. Il Guidonia potrebbe allungare di nuovo sul cambio di fronte con Spavone che calcia in spaccata, ma non trova la porta.

Il Forlì raggiunge il pareggio all'81' con il neoentrato Perini che sfrutta un'uscita a vuoto di Drago per firmare il 2-2. Quattro minuti più tardi il Guidonia torna in vantaggio. Mastrantonio conclude da dentro l'area, ma viene murato; il pallone resta vivo in area romagnola, con Spavone che calcia in porta e firma il 3-2. Vince il Guidonia.

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