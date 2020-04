Serie C: rinviata al 7 maggio l'assemblea di Lega

Il presidente Francesco Ghirelli ha comunicato lo slittamento dell'assemblea di lega di serie C dal 4 al 7 maggio. Tra i punti all'ordine del giorno anche l'esame della proposta da sottoporre al Consiglio Federale relative all'individuazione dei criteri per la promozione alla Serie B delle quattro società di Lega Pro e l'esame della proposta da sottoporre al Consiglio Federale relative al “blocco” delle retrocessioni dalla Serie C al Campionato LND al termine della stagione 2019/2020.

