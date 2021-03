Serie C: Ronaldo trascina il Padova, il Sudtirol tiene il passo

Il Padova si conferma capolista del girone con una netta vittoria per 4-0 contro la FeralpiSalò. Il vantaggio di Chiricò dopo appena 8 minuti. Un gol straordinario quello del giocatore biacoscudato con un mancino dal limite di rara fattura. Al 27' il raddoppio di Ronaldo. Il brasiliano segna da brasiliano, palla al piede fa metà campo arriva al limite, doppio passo e destro che termina la corsa vicino al palo. Nella ripresa le altre due reti. Il tris al 66': colpo di testa perfetto di Della Latta. Il giocatore del Padova prende la mira e mette la sfera sul palo lontano. Il definitivo 4-0 è un altro eurogol di Ronaldo. Questa volta il brasiliano sceglie la soluzione del destro al volo dalla distanza. Un gol fantastico che vale 4-0 e doppietta personale.









Il Sudtirol resta in scia del Padova con il 2-0 al Modena. Succede tutto nel primo tempo. Vantaggio dei padroni di casa dopo 10 minuti. Voltan dal limite con un gran destro di prima intenzione firma un grandissimo 1-0. Al 22' il raddoppio è di Casiraghi. Punizione perfetta all'incrocio dei pali. Emozioni e gol tra Mantova e Virtus Verona. Vantaggio della squadra di Troise dopo 25 minuti con Zibert. Il pallone carambola in area di rigore, dove il giocatore virgiliano non può sbagliare. Al 38' gli ospiti pareggiano con Daffara al termine di un'azione rocambolesca. Tosi respinge il colpo di testa di Arma, sulla ribattuta arriva il numero 6 veneto che trova un gran gol del pareggio. Prima della fine di tempo la Virtus Verona ribalta il risultato con Delcarro che risolve una mischia al termine di un infinito batti e ribatti in area. Nella ripresa il Mantova riesce a pareggiare al 20' con Zibert, gran conclusione in corsa e palla vicino al palo. Doppietta per il giocatore del Mantova. Il gol da tre punti la squadra di casa lo trova su calcio di rigore concesso al 36'. Sul dischetto si presenta Guccione che fa 14 in campionato e resta al comando della classifica marcatori con Bortolussi. Colpo esterno della Vis Pesaro. La squadra marchigiana vince 2-0. Vantaggio biancorosso dopo 6 minuti con Cannavò il più rapido a intervenire sulla ribattuta di Rossi. Il raddoppio è di Di Paola. Il giocatore della Vis controlla in area e si gira per poi battere il portiere del Carpi per la seconda volta.