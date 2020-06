SERIE C Serie C: sabato 27 il via ai play out 6 sfide di andata sabato 27 il ritorno martedi 30. La Lega non ha ancora comunicato gli orari.

Girone A: Pianese – Pergoettese e Olbia – Giana Erminio; Girone B: Azignano – Imolese e Fano – Ravenna; Girone C: Rende – Picerno e Bisceglie – Sicula Leonzio. Alla luce dei ricorsi respinti dal Collegio di Garanzia del Coni non dovrebbero più esserci freni alla disputa dei play out. Il regolamento prevede la disputa della partita di andata in casa della peggior piazzata e in caso di doppia parità la miglior piazzata in campionato avrà il diritto di restare in categoria. Le due romagnole impegnate nel Girone B, Imolese e Ravenna, avranno dunque a loro disposizione 2 risultati su 3 per Arzignano, avversario dell'Imolese e il Fano avversario del Ravenna serve almeno una vittoria. La Lega non ha ancora comunicato gli orari e l'Imolese non sa ancora dove dovrà andare per giocare l'andata con L'Arzignano. Questo perchè lo stadio Romeo Menti di Vicenza. dove la squadra di Colombo ha disputato i match casalinghi in campionato. è indisponibile a causa dei lavori di rizollatura, semina e sistemazione del prato. L'Arzignano, manca ancora la comunicazione ufficiale, potrebbe spostarsi a Verona per giocarsi parte delle chance salvezza allo stadio Gavagnin-Nocini, sede delle gare interne della Virtus Vecomp Verona. Tutto deciso invece per quanto riguarda la finale di Coppa Italia tra Juventus Under 23 e Ternana. Il trofeo nazionale si assegnerà sempre sabato 27 al Manuzzi di Cesena ore 20.45, gara trasmessa in diretta su Rai Sport. Di fronte, come detto, Juventus Under 23 formazione bianconera chiamata nello stesso torneo a invertire il risultato avverso della prima squadra, e Ternana. In caso di parità al 90°, tempi supplementari e in caso di nuova parità, calci di rigore. La squadra vincente oltre ad alzare il trofeo avrà una posizione di privilegio nei play off, nei quali entrerà in gioco nella fase nazionale insieme alle terze classificate.

