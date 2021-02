Serie C: seconda vittoria consecutiva per l'Imolese. Pareggiano Matelica – Vis Pesaro e Vecomp – Arezzo

E' un Imolese in netta ripresa seconda vittoria consecutiva con 3 goal realizzati e zero subiti. E' un fallo evitabilissimo quello di Acuna su Piovenello. Rigore regalato ma ineccepibile. Polidori di potenza non sbaglia. Il raddoppio arriva con un'ottima combinazione sulla destra. D'Alena mette un gran pallone in mezzo corretto di testa da Lombardi per lo 0-2. Il Carpi si complica ulteriormente la vita: doppio giallo per Marcellusi, la squadra dell'ex Ravenna Foschi sotto di due resta anche in 10. Nella ripresa arriva il tris. Altro rigore per il fallo di Ercolani, rosso diretto e Carpi in 9 su Rondanini. E' lo stesso Rondanini a trasformare la massima punizione. A Carpi, Imolese batte Carpi 3-0.





Parità nel derby marchigiano tra Matelica e Vis Pesaro. Da applausi il sinistro su punizione di Volpicelli per il vantaggio del Matelica. Nel finale il goal di Gucci in mischia dopo il corner, ma ci sono responsabilità del portiere Vitali che non controlla la sfera e viene beffato dall'attaccante della Vis. Allo stadio Helvia Recina di Macerata, Matelica – Vis Pesaro 1-1. Dopo 4 sconfitte consecutive l'Arezzo muove la classifica. Sbraga di testa su calcio d'angolo porta in vantaggio l'Arezzo. Il pareggio sempre di testa è del solito Rachid Arma entrato nella ripresa. Al Gavagnin Nocini di Verona, Virtus Vecomp – Arezzo 1-1.