SERIE C Serie C, Sestri Levante due volte avanti, sempre raggiunto dall'Olbia Padroni di casa in rete con Forte e Sandri, i sardi la pareggiano al 90' con Palomba al debutto da titolare.

L'Olbia si salva sul campo del Sestri Levante in pieno recupero. Tra i sardi, out Nanni, Filippo Fabbri è in panchina. Al Silvio Piola finisce 2-2. Avvio dei padroni di casa che ci provano con un paio di conclusioni che non trovano lo specchio della porta, come al 20' con Forte che spara alto. Replica Olbia con Arboleda che si libera e conclude in porta, traiettoria centrale che Anacoura blocca. La partita si sblocca al 32'. Sul pallone rimesso al centro da Podda, arriva la deviazione di Forte che ha tutto lo spazio per battere il portiere avversario. Al 36' che occasione per il Sestri Levante. La squadra di casa fa tutto bene, l'ultimo tocco per Parlanti è perfetto, il numero 77 manda fuori da ottima posizione. Nella ripresa ancora il Sestri Levante a provarci per primo. Al 58' sugli sviluppi di un calcio d'angolo arriva il raddoppio dei padroni di casa con Parlanti, rete che il direttore di gara annulla per un fallo in attacco del giocatore del Sestri Levante. L'Olbia raggiunge il pareggio al 70', sul cross dalla destra di Cavuoti, Dessena gira in porta, bel gol del centrocampista ospite. Nel momento migliore dell'Olbia colpisce il Sestri Levante. Forte crossa al centro, la palla deviata diventa buona per Sandri, che trova una traiettoria che supera Rinaldi. Adesso è la squadra di Leandro Greco a riversarsi in attacco per cercare il pari. Dessena da fuori, Anacoura blocca. Il pareggio l'Olbia lo raggiunge al 90' con Palomba, il centrale festeggia alla grande il debutto da titolare firmando il gol del 2-2. Gli ospiti finiscono all'attacco e avrebbero anche un ultimo pallone, che finisce alto con il tentativo di girata di Zallu. Dopo del quale arriva il fischio di chiusura.

