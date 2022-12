Serie C si gioca la penultima del girone di andata

La serie C verso il giro di boa. 180 minuti ancora prima di proclamare la squadra campione d'inverno. Reggiana e Gubbio, salvo scivoloni clamorosi, dovrebbero giocarsi la volata per aggiudicarsi il primato parziale. La Reggiana ospita al Città del Tricolore l'Olbia. Sono quelle partite “bucce di banana” odiate dagli allenatori, da Diana in particolare, il quale dovrà essere molto bravo a tenere altissima la concentrazione dei suoi contro una formazione solo in teoria alla portata.

Più complicata la sfida del Gubbio di Braglia che affronta in trasferta la Torres. I sardi sono andati a vincere l'ultima a Carrara e si stanno riprendendo da un momento difficile. I rossoblu arrivano a Sassari con l'entusiasmo che portano ben 4 vittorie consecutive.

Il Cesena se vuole tenere il passo delle due battistrada dovrà provare a spegnere il fuoco che proviene dall'esterno e anche un po' dall'ambiente. Ha fatto rumore il ritorno di Cristiano Scalabrelli nel ruolo di preparatore dei portieri ha creato una spaccatura tra società e tifosi, e la frattura per il momento stenta a ricomporsi. Tutte situazioni ambientali che non fanno bene alla squadra che deve isolarsi e provare a riagganciare le primissime posizioni andando a prendere tre punti a Pesaro, contro una Vis in palese difficoltà.

Potremmo identificarlo come il derby del mare, quello tra Rimini e Ancona. Partita molto delicata per entrambe orfane dei rispettivi bomber. Squalificato Santini, infortunato Spagnoli: in due hanno segnato 21 gol. Le altre partite della 18°: Alessandria – Montevarchi, prima sulla panchina del Montevarchi per l'ex Como e Vis Pesaro Marco Banchini, San Donato Tavarnelle – Imolese; Lucchese – Carrarese; Pontedera – Fermana; e Siena – Fiorenzuola. Si gioca domenica alle 17.30 Recanatese – Virtus Entella.