L'inizio del campionato di Serie C è stato posticipato al 4 settembre. La prima giornata, inizialmente in programma per il 28 agosto, è stata spostata in relazione alla decisione del Consiglio di Stato che ha respinto la richiesta della FIGC di anticipare l'udienza relativa alla vicenda del Campobasso.

