SERIE C Serie C: si recupera la prima di ritorno. Derby salvezza Imolese – Rimini Tra oggi e domani il recupero della prima di ritorno. Una giornata che può dare uno scossone al campionato in testa e in coda

Si comincia alle 16 con la sfida tra Sud Tirol e Vis Pesaro. Due squadre in salute, entrambe reduci da due vittorie, il Sud Tirol a valanga sul Rimini e la Vis capace di andare ad espugnare il Riviera delle Palme di Sambenedetto del Tronto. Alle 18.30 tutte le romagnole in campo. Il Cesena, ospita il Carpi. Per i bianconeri di Modesto un'altra possibilità per correggere il passo, ultimamente al piccolo trotto. Fatta per l'attaccante Salvatore Caturano firmato il contratto che lo lega al Cesena fino al 30 giugno 2020. Poi al temine della stagione si discuterà il suo futuro. C'è aria di debutto contro il Carpi per De Santis, l'altro nuovo acquisto Ardizzone comincerà dalla panchina. Alla stessa ora occhi puntati sul Romeo Galli. Imolese – Rimini è un derby salvezza da non sbagliare per entrambe. Ed è difficile pensare al classico punto che accontenta tutti, è un match aperto a qualsiasi risultato, ma è chiaro che una sconfitta di una o dell'altra, oltre ad incidere notevolmente sulla classifica, avrebbe ripercussioni anche sul morale. Atzori, pare intenzionato a schierare il tridente: Chinellato, Ferretti, Belcastro. Rimini senza Candido, dentro Remedi. Per Agnello rottura dei legamenti e stagione finita. Sempre alle 18.30 il Ravenna, altra pericolante ospita la Fermana. Anche qui una vittoria porterebbe i giallorossi fuori dai play out. In serata ore 20.45: FeralpiSalò – Reggiana, e la capolista Vicenza che potrebbe davvero volare verso la B battendo il Modena in al Menti. Il Padova del nuovo corso Mandorlini ospita la Virtus Vecomp Verona e la Sambenedettese di Montero al Riviera delle Palme riceve il Fano. Domani ore 18: Gubbio – Triestina. Chiuderà il recupero della prima di ritorno in serie C Girone B il match tra Piacenza – ArzignanoChiampo.



