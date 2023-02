Serie C: si recuperano Vis-Pontedera e Siena-Torres

Non solo Coppa Italia di Serie C, oggi si recuperano anche due partite del Girone B . Alle ore 18 al “Benelli” si gioca Vis Pesaro-Pontedera, recupero della 23^ giornata e non disputata lo scorso 22 gennaio per impraticabilità del campo. Per i marchigiani è una buona occasione per staccarsi dalla zona play-out, i toscani in caso di vittoria salirebbero al quinto posto con 44 punti.

Alle 19.30 invece va di scena al “Franchi” Siena-Torres, recupero del 27° turno e rinviata a causa dello sciame sismico che aveva colpito qualche giorno fa la Toscana. I bianconeri vogliono tornare ad un successo che manca da 3 giornate. Il tecnico Pagliuca dovrà fare a meno di Paloschi, out per un affaticamento muscolare.