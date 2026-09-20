Serie C: Sipos firma la rete da tre punti della Reggiana contro il Latina

Avvio propositivo della Reggiana che dopo due minuti ha la prima occasione della partita con Cavion che conclude la ripartenza dei padroni di casa con una conclusione che termina sul fondo. Replica degli ospiti con l'azione di Tomaselli sulla fascia destra. Il cross al centro viene respinto con i pugni da Furlan. La palla rimane buona per il Latina in attacco con Cioffi che mette al centro per Baez che di testa impegna ancora il portiere della Reggiana. Buon momento del Latina che tenta di rendersi pericoloso con Cioffi in acrobazia, poi con Baez che cerca lo spunto personale ma viene chiuso da Battistini. All'intervallo è 0-0. Nella ripresa la Reggiana ci prova con la zampata di Sipos che tenta la girata da centro area sul cross di Basili, sfera che termina larga. Il gol che sblocca la partita arriva sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Sipos prende il tempo giusto e di testa porta avanti la Reggiana.

Padroni di casa che potrebbe chiuderla un minuto più tardi quando Basili serve Rover che a sua volta mette al centro per Sipos che sotto misura manda fuori. Ancora Sipos tra i più pericolosi altro tiro che finisce largo. Occasione Latina al 74': gran botta da fuori di Ercolano, deviazione decisiva di Furlan. Gli ospiti provano l'assalto finale, la Reggiana tiene e conquista i tre punti.







