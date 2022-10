Serie C: solo 0-0 tra Entella e Imolese

Solo 0-0 tra Entella e Imolese. Per i romagnoli è il secondo pari stagionale, la vittoria manca dalla prima di campionato. Per i padroni di casa secondo 0-0 di fila dopo quello con il Gubbio. Padroni di casa pericolosi con Meazzi, Rossi blocca. Ruba palla la squadra di Volpe, ma Merkaj non aggancia bene e l'azione sfuma. La partita resta equilibrata il portiere in questa fase della gara non sono mai veramente impegnati all'intervallo è 0-0.

Nella ripresa che occasione per l'Entella con Merkaj che ha la palla del vantaggio ma la spreca mandando fuori da posizione più che invitante, il tentativo di pallonetto finisce sul fondo. Al 70' l'Entella chiede un rigore per il contatto tra Faggioli ed Eguelfi, l'arbitro fa proseguire. Merkaj ha un'altra opportunità quando sul cross dalla sinistra manda di testa sul fondo in tuffo.

L'Imolese ci prova da fuori senza creare grossi problemi. La partita resta ferma sullo 0-0. L'acrobazia di Merkaj è sul fondo. Nel finale di gara una paio di conclusioni, una per parte, ma il risultato non cambia la partita finisce 0-0. Al fischio di Maria Marotta, primo arbitro donna a dirigere nel 2021 una gara di serie B, Entella e Imolese raccolgono un punto a testa.

