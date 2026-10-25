SERIE C Serie C: solo 0-0 tra Forlì e Pianese Nella ripresa rete annullata ai romagnoli per fuorigioco.

Il Forlì torna a fare punti dopo il ko contro il Guidonia, la Pianese allunga a quattro la striscia di risultati positivi, con il terzo pari di fila.

Dopo quattro minuti la girata di testa di Belini termina sul fondo. Replica Forlì con Macrì che si libera per il tiro e poi calcia, conclusione bloccata. Ancora la Pianese, dalla sinistra Ianesi mette al centro, Onofri anticipa Bellini con un tocco che rischia di finire in rete, ma l'azione si conclude con un nulla di fatto. Gli ospiti vanno davvero vicino al vantaggio al 39'. Martey prova a calciare in porta, il tiro diventa un assist per Ianesi. Il numero 10 della Pianese ci prova al volo in chiusura di primo tempo, la sfera esce a lato.

Nella ripresa il Forlì trova il vantaggio dopo cinque minuti con Gabellini, la rete viene annullata per fuorigioco dopo il controllo al monitor. All'ora di gioco grande contropiede di Coveri che arriva fin dentro l'area di rigore, ma viene chiuso da Gorelli in corner. Dall'altra parte Fabrizi prova a pescare il jolly con un destro al volo che esce di un nulla.

Al 76' il Forlì ha l'occasione per vincere la partita quando Coveri si ritrova davanti al portiere della Pianese. Astaldi è miracoloso nell'intervento e salva la sua porta. Sul cambio fronte la potrebbe vincere la Pianese, che sugli sviluppi di un corner arriva alla conclusione con Proietto, respinge Martelli, poi Fabrizi spara contro il muro biancorosso. Al Morgagni finisce 0-0.

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