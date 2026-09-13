SERIE C Serie C, solo 0-0 tra Pianese e Grosseto

Un punto a testa per Pianese e Grosseto, con i padroni di casa che ci provano per primi con Ianesi, la conclusione è respinta da Marcu. Al 13' occasionissima Pianese con Bellini che recupera palla e si presenta davanti a Marcu, incredibile la parata del portiere ospite. Proietto spreca da buona posizione il pallone del vantaggio. Dall'altra parte, break Grosseto con Mannelli, attento Astaldi.

Nella ripresa azione del Grosseto: Fiorini in rovesciata, diventa un assist per Fabri, c'è la parata del portiere ma il gioco era fermo. Il Grosseto si fa apprezzare un po' di più. La Pianese ci prova al 75 ' con Colombo e Proietto, Marcu è bravo in entrambe le occasioni. La partita non si sblocca è termina con un punto a testa.

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