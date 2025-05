E' stato sorteggiato il tabellone dei quarti di finale dei play-off in Serie C. La Vis Pesaro è stata sorteggiata con il Pescara, che sarà testa di serie. Scendono in campo anche le seconde classificate dei 3 gironi: gli altri incontri saranno Giana Erminio-Ternana, Crotone-Vicenza e Atalanta U23-Audace Cerignola. Andata domenica 18 maggio, ritorno mercoledì 21.