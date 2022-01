Serie C: Spettacolare 3-3 nel recupero Lucchese-Imolese

Serie C: Spettacolare 3-3 nel recupero Lucchese-Imolese.

Nel recupero della 20' giornata di serie C finisce 3-3 tra la Lucchese e l'Imolese. Al Porta Elisa vantaggio romagnolo con un rigore di Turchetta al 21'. In chiusura di tempo il pareggio toscano di Semprini. Nella ripresa la Lucchese si porta sul 3-1 con i gol di Semprini e Niccolò Belloni tra il 58' e il 60'. La reazione dell'Imolese si concretizza con il pareggio. Decisive le reti di De Sarlo al 65' e il pareggio di Nicolas Belloni al 78'. Tra i rossoneri in panchina il sammarinese Nicola Nanni. In classifica la Lucchese sale a quota 26 punti, mentre l'Imolese a 19.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: