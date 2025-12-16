Serie C: spettacolare 3-3 tra Arezzo e Pineto

Spettacolare 3-3 tra l'Arezzo e il Pineto. Con i toscani che non approfittano del scivolone del Ravenna per accorciare ancora la classifica. Padroni di casa che partono decisi, conclusione di Tavernelli su punizione, Tonti alza sopra la traversa al decimo. Tre minuti dopo il vantaggio del Pineto. Il direttore di gara concede il rigore per il fallo di Venturi su D'Andrea. Sul dischetto si presenta Bruzzaniti che spiazza il portiere e porta in vantaggio il Pineto. La reazione dell'Arezzo non tarda ad arrivare e al 19' sugli sviluppi di un calcio d'angolo il colpo di testa in anticipo di De Col vale l'1-1. Gli amaranto adesso mettono la freccia e al 25, ancora un calcio d'angolo, azione fotocopia della precedente. Guccione trova il gol Olimpico direttamente dalla bandierina, sulla traiettoria nessuno interviene e l'Arezzo va sul 2-1. Al 35' il Pineto si gioca l'FVS per rivedere la trattenuta di Righetti. Bruzzaniti si presenta di nuovo sul dischetto e firma doppietta e pareggio. Prima della chiusura di tempo, nei 7 minuti di recupero concessi, c'è ancora un altro gol, quello dell'Arezzo con Cianci che devia in fondo alla rete il cross di Tavernelli. Al riposo i padroni di casa sembrano poterci andare in vantaggio, ma è incredibile perché all'ultimo respiro della frazione il Pineto segna il pari con Schirone. Squadre negli spogliatoi sul 3-3. La sfida tra Arezzo e Pineto è tutta nel primo tempo, perché nella ripresa Tonti respinge la conclusione di Mawuli, poi sulla ribattuta Cianci è murato da Frare. Nel finale il mancino di Cianci dal limite sfiora il palo e al fischio di chiusura è 3-3.







