Serie C: Spezia dal Perugia, trasferte "morbide" per le romagnole

Lo Spezia capolista cerca la quarta vittoria consecutiva in casa del Perugia, distante appena 3 punti – quindi a tiro di aggancio in vetta – ma reduce dal primo ko. Un 3-0 brutto più che altro sulla carta, perché frutto di una ripresa in 10 e compiutosi solo nel finale, contro un avversario del calibro del Ravenna. I giallorossi sono nel gruppo di seconde a -2 e, rispetto alla capolista, hanno il solo difetto di aver vinto solo le due interne, pareggiando nelle trasferte. L'occasione per sbloccarsi anche fuori è ghiotta: si va dall'Ostiamare, che i suoi attuali 3 punti li ha fatti tutti con la disastrata Vis Pesaro, perdendo le altre tre.

Proprio la Vis Pesaro – ultima a quota 1 – ospita una delle due formazioni appaiate al Ravenna, la Reggiana; l'altra del lotto secondo è il Grosseto, che riceve un Campobasso fresco di ritorno al successo dopo due sconfitte. Tra le quinte, un punto sotto al Ravenna, c'è l'altra romagnola, il Forlì: i galletti sono dal Pineto, reduce dalla prima, sudatissima vittoria, nella quale si è quasi fatto rimontare il doppio vantaggio dalla Samb. Nel gruppetto col Forlì ci sono altre tre squadre: il già citato Perugia, il Guidonia – impegnato nel derby esterno col Latina – e il Livorno, che riceve un Vado che, dopo il successo dell'esordio, ha fatto un punto in tre turni.

Nelle altre, la Sambenedettese – 3 sconfitte in fila e fanalino di coda con la Vis – ospita l'Atalanta U23, sin qui sempre ko fuori e sempre vincente in casa; identico ruolino per la Torres che attende un'altra che fa punto sempre e solo sul suo campo, la Pianese, che però sin qui si è limitata alle X e sta una lunghezza sopra l'ultimo posto; Infine, un Gubbio in risalita – subito due ko, poi due vittorie – va dal Pescara, un pari e due sconfitte dopo il successo della prima giornata.









