SERIE C Serie C: Spezia e Reggiana allungano, sprofondo Vis e Samb Liguri in testa a 13 punti su 15, seguiti dagli emiliani (col Ravenna). Tiene il passo il Livorno, in coda già distacchi abissali

Dopo sole cinque giornate, la classifica nel girone B di Serie C si allunga e in testa c'è lo Spezia, che si prende la quarta vittoria consecutiva, per 3-0, a Perugia. Il vantaggio arriva al 39' con Limonelli, il raddoppio già quattro minuti dopo, con Bright, sulla semirovesciata di Capomaggio. Il Perugia ci prova, ma non punge, e allora Mazzocchi, all'84', chiude di testa la gara.

Se due indizi fanno una prova, quattro fanno un processo, per la Vis Pesaro, che perde la quarta gara del campionato subendo un poker a domicilio dalla Reggiana. Quattro sono anche i minuti che bastano a Portanova per sbloccare la gara in scivolata, per poi raddoppiare, su calcio di rigore, alla mezzora. Reggiana incontenibile e Pesaro al tappeto già prima dell'intervallo: a mandarla k.o. È il colpo di testa di Sipos. Quinto goal per lui che diventano sei a inizio ripresa, quando l'attaccante disegna un arcobaleno da sinistra a destra, verso il secondo palo. Al 69', Konate trova il goal della bandiera per Pesaro, che non cambia la sostanza: finisce 1-4.

Prova a tenere il passo delle primissime il Livorno, che batte di misura il Vado, nel finale. Subito avanti gli amaranto, con una bordata dal limite di Malagrida. Reagisce rapidamente il Vado: Ferro, steso da Martinez, si guadagna un rigore trasformato da Vita. Passano meno di 10 minuti e i liguri vanno in vantaggio. Altro liscio di Pittino, altro inserimento di Ferro e stavolta il goal è personale. Non è finita, però, perché nella ripresa il Livorno ribalta il risultato con il goal di Aramu, il primo al ritorno in Toscana dopo 10 anni, e la sforbiciata in corsa di Bonassi, che fissa il punteggio sul 3-2.

Un punto a testa per Grosseto e Campobasso, che pareggiano per 2-2. Partono forte i toscani, con il goal di Damiani all'11', su una respinta corta di Spurio, e il raddoppio 10 minuti dopo, ancora su una ribattuta del portiere, stavolta sfruttata da Tosi. Nel secondo tempo, però, il Campobasso fa tre cambi, sale di ritmo, e spinge fino a trovare l'1-2, in spaccata, con Corvo, che devia in rete un colpo di testa di Prado. Gli ospiti restano anche in 10 per l'espulsione di Spurio, ma il pareggio arriva comunque, al 95', con Stoppa.

Un rigore nel finale regala i tre punti alla Torres, alla terza vittoria, contro una Pianese in crisi nera. Al 17' erroraccio di Pintus, Di Stefano approfitta del suo stop sbagliato, si getta sul pallone e appoggia in rete il sesto goal della propria stagione. Nel recupero c'è spazio anche per la Pianese, che trova il primo goal del campionato con Bellini, approfittando di un pallone sgusciato tra tre giocatori. Occasioni da entrambi i lati, nella ripresa, ma quella decisiva c'è all'83'. Trattenuta su Scotto, rigore per la Torres e lo stesso attaccante fa esultare il "Vanni Sanna".

Non bastano neanche due goal alla Sambenedettese per trovare uscire dalla crisi, certificata dalla sconfitta interna con l'Atalanta Under 23, che va in vantaggio al 27' con il siluro all'incrocio di Levak. Rispondono i marchigiani a inizio ripresa con il goal di Camigliano in mischia, ma i bergamaschi tornano rapidamente in vantaggio grazie al contropiede di Diao. Il goal-vittoria è di De Nipoti, al 67', con un altro bellissimo tiro, da posizione molto defilata. Non è da meno il goal di Nicoli, che porta a spasso mezza Atalanta e la mette all'incrocio, ma il 2-3, alla Samb, non basta.

Pari e patta nel derby tra Latina e Guidonia, in cui i nerazzurri sprecano una grande occasione. Apre Baez al 38': palla illuminante di Tomaselli, l'attaccante raccoglie, si allarga e mette in rete. All'86' per il Latina resta in 10', per l'espulsione di De Ciancio dopo un'entrataccia, e il Guidonia ne approfitta, pareggiando al 92': cross di Zappella, tocco di Ferrari, D'Urso trova Tonetto ed è 1-1.

La giornata si chiude con il terzo risultato utile di fila per un Gubbio in ripresa, l'1-1 con cui gli umbri tornano dall'"Adriatico" di Pescara. Partono meglio i padroni di casa, ma passano gli ospiti, in vantaggio con Podda sulla sgroppata di Minta. Il Pescara pareggia solo nel finale di gara, ma il goal di Parigi è stupendo: pallone buttato un po' a caso in area da Donati, l'attaccante non se ne cura, si coordina e calcia spalle alla porta dal limite, mettendola all'incrocio.

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