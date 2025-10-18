Serie C: Squillo Livorno. Battuta la Sambenedettese 2-1

Livorno - Sambenedettese

Tre punti preziosissimi per il Livorno che permettono di far rientrare anche le voci di un possibile cambio di guida tecnica. Amaranto subito propositivi dopo un azione ficcante, la sfera arriva a Peralta che conclude di un soffio sopra la traversa. Quelli di Formisano ci riprovano con la conclusione di Biondi, il portiere della Sambenedettese Orsini è attento. Samb solo in controllo, l'unico tiro di tutto il primo tempo è quello di Marazzino fuori di un metro dalla porta difesa da Seghetti. Ripresa Eusepi si gira bene in area, Seghetti la tiene. All'ora di gioco si sblocca la partita con l'ex Rimini Cioffi che riceve in velocità, Zoboletti si addormenta e l'attaccante del Livorno timbra, ma quanta leggerezza da parte della difesa di Palladini. Doppio intervento dubbio in area Samb, una trattenuta e un possibile tocco di mano. L'arbitro lascia correre, Formisano sollecitato dai giocatori chiama il Football Video Support, e il rigore viene concesso. Dionisi non sbaglia e il Livorno raddoppia. Nel finale Tourè accorcia per ma è un gol che vale solo per le statistiche. Allo Stadio Armando Picchi di Livorno. Livorno batte Sambenedettese 2-1.









