Serie C, Ternana in liquidazione volontaria e verso l'esclusione: Arezzo vicino alla B

Il girone B di Serie C potrebbe essersi chiuso, o quasi, con due giornate d'anticipo su una conclusione che era già stata anticipata rispetto a quella naturale, per via del fallimento del Rimini. Dopo i romagnoli, anche la Ternana è a un passo dall'esclusione: la famiglia Rizzo, proprietaria delle fere, non effettuerà l'aumento di capitale necessario per coprire le perdite e la società si è messa in liquidazione volontaria.

Lo ha detto l'amministratore unico Fabio Forti, annunciando anche le proprie dimissioni e il passaggio della situazione in mano a un liquidatore, che ora dovrà cercare di soddisfare i creditori entro il 30 giugno, per scongiurare il fallimento, vista anche la rinuncia all'acquisto della squadra da parte dell'imprenditore Carlo Pantalloni. Troppi i soldi da investire: 22,5 milioni per coprire i debiti, 6 chiesti dai Rizzo per la compravendita e almeno 2 per un mercato estivo dignitoso, per un totale di 30.

Se nessuno darà garanzie immediate, la Ternana andrà in contro alla revoca della licenza, con annullamento dei risultati ottenuti da e contro di sé in stagione. Ne beneficerebbe l'Arezzo, che perderebbe un solo punto, mentre l'Ascoli ne perderebbe sei e allora la corsa promozione sarebbe praticamente decisa. In più, oltre al rimescolarsi della griglia playoff, il Forlì sarebbe già salvo, mentre il Pontedera, retrocesso aritmeticamente la scorsa settimana perché troppo distante dalla Torres per ridurre il divario a meno di nove punti, tornerebbe in gioco. Questo, dato che si giocherebbe un solo playout e la corsa a quel punto sarebbe su Bra e Sambenedettese, con un distacco che, sì, potrebbe davvero essere contenuto negli otto punti richiesti per giocare lo spareggio. Sempre che non sia deciso diversamente.

Intanto si è scatenato lo scaricabarile delle responsabilità: il sindaco Stefano Bandecchi – già proprietario della Ternana per sei anni – accusa i Rizzo, la politica locale accusa Bandecchi, ma alla fine, a rimetterci, saranno come sempre i tifosi, i dipendenti e i calciatori della squadra, che hanno scoperto degli allenamenti sospesi solo in mattinata. La Ternana, 52^ società italiana per tradizione sportiva, è già andata incontro a tre rifondazioni: questa sarebbe la quarta, 33 anni dopo l'ultima volta.







