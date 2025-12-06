SERIE C Serie C, Tirelli nella ripresa e la Pianese supera il Gubbio Ospiti in dieci dopo 41 minuti, il gol che decide la sfida permette l'allungo alla squadra di Birindelli.

Basta una rete di Tirelli nella ripresa alla Pianese per conquistare tre puntI importanti per la classifica della squadra di Alessandro Birindelli. La Pianese ha subito un'occasione all'8' minuto quando Coccia appoggia di petto in area per Bellini, il tiro al volo è a lato. Ancora i padroni di casa con il numero 11 servito in verticale, la difesa del Gubbio si ferma, per la terna si va avanti, la conclusione di Bellini è respinta da Bagnolini, si continua a giocare. A quattro minuti dalla chiusura di tempo, secondo giallo per Signorini e Gubbio in dieci. Nel recupero la Pianese prova a sbloccarla, ma sbatte prima sulla difesa, poi Coccia calcia fuori. Nella ripresa il gol che decide la partita la Pianese lo trova al 61'. Un grandissimo gol che vale il vantaggio, un destro imprendibile per Bagnolini. La squadra di Birindelli potrebbe raddoppiare all'82' quando Sodero centra il palo direttamente su punizione. Il Gubbio prova l'assalto finale nel recupero e va vicino anche al pari che non arriva. Vince la Pianese 1-0.

