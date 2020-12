Serie C: Triestina – Perugia 2-1, a rischio la panchina di Caserta

Padova - Triestina

La Triestina si rimette in moto e torna a vincere dopo un mese facendo una vittima illustre come il Perugia. Dopo soli 3 minuti sblocca Boultam. Il trequartista scarica un destro da 30 metri, Fulignati non ci arriva ingannato da una deviazione. Gran goal per il giocatore scuola Ajax. Reazione Perugia con un paio di conclusioni che non vanno a bersaglio sulla seconda bravo Offredi in uscita. Ci prova ancora dalla distanza l'alabarda, Rizzo trova questa volta pronto Fulignati a mettere in angolo. Dal corner prende l'ascensore l'olandese di origini marocchine Reda Boultam e sono dolori per il Perugia. La Triestina ha trovato il suo totem. Il Perugia la riapre a 5 dal termine sempre su palla inattiva con la deviazione di Tartaglia, autorete del difensore della Triestina. Gli assalti finali portano al goal di Falzerano annullato per fuorigioco. Al Nereo Rocco di Trieste, Triestina batte Perugia 2-1.