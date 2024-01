SERIE C Serie C, tris della Fermana con la Recanatese Nell'anticipo della 23' giornata del campionato di serie C successo esterno della squadra di Stefano Protti.

Colpo esterno della Fermana di Stefano Protti che vince 3-1 sul campo della Recanatese allungando la crisi dei padroni di casa. Si parte con il minuto di raccoglimento per ricordare la scomparsa di Gigi Riva, poi la prima occasione è dei padroni di casa con un cross messo al centro smanacciato in calcio d'angolo da Furlanetto. Al 13' clamorosa occasione da rete per la Recanatese con Lipari, il contropiede si conclude con il giocatore di casa che manda fuori da posizione più che ottima. L'avvio di gara è di marca giallorossa tanto che al 20' è la traversa a salvare la Fermana sul tiro da fuori di Sbaffo. Come spesso accade nel calcio, sul cambio fronte passa in vantaggio la formazione ospite sugli sviluppi di un calcio d'angolo che porta al tocco di Misuraca. Spedalieri gira in porta, Meli para ma non può nulla su Misuraca. Ci sono anche le proteste della Recanatese per un sospetto fuorigioco del numero 26 ospite. Due minuti più tardi il raddoppio. Conclusione da dentro l'area di Petrungaro, Meli si oppone, ma non può nulla sul tiro di Scorza. Fermana sul 2-0. La risposta della Recanatese è con Lipari. Tiro non forte ma angolato che chiama Furlanetto alla parata d'istinto. A dieci dalla fine di tempo il tris della Fermana. Ancora un calcio d'angolo, questa volta il colpo di testa in anticipo di Fort è vincente e gli ospiti vanno al riposo sul 3-0, anche perché nell'ultima occasione dall'altra parte Furlanetto si guadagna un bel voto il pagella con una doppia parata su Prisco e Peretti. Nella ripresa si riparte dagli ospiti che potrebbero segnare il poker con Scorza, Meli è sulla traiettoria e salva tutto. La Recanatese prova a cercare la rete ma senza precisione. Il gol della bandiera arriva solo nel recupero quando il direttore di gara concede il rigore per un tocco di mano. Sul dischetto si presenta Sbaffo che accorcia, ma non c'è più tempo vince la Fermana 3-1.

