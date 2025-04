SERIE C Serie C, tutte le gare del Girone B: si gioca questa sera ore 18 A due giornate dalla fine ancora diversi i verdetti da elargire

Si gioca questa sera alle 18 l'intero turno di Serie C rinviato per la morte di Papa Francesco. Dieci partite tutte in contemporanea valide per il penultimo turno di regular season. Ancora diversi i verdetti da elargire soprattutto nella zona bassa di classifica. Tra i match più importanti di questo infrasettimanale Gubbio – Milan Under 23, con gli umbri alla ricerca di punti play off contro i rossoneri capaci di vincere tre partite consecutive e allontanarsi definitivamente dalla retrocessione diretta. Per il Milan la possibilità di provare a cercare un posizionamento play out più comodo.

La Lucchese nonostante le vicissitudini societarie può ancora ambire ad arrivare a quota 40 vincendole entrambe. Il primo ostacolo è un Arezzo ancora in lotta per il quarto posto. Pontedera – Rimini sarebbe stato uno spareggio play off se i biancorossi di Antonio Buscè non avessero trionfato in Coppa Italia, ed invece proprio il Rimini concede al Girone B di portare dentro non 9 ma 10 squadre ai play off. Dalla seconda che è la Ternana già qualificata ai quarti di finale, all'undicesima in questo momento il Gubbio.

Questo il turno completo: Arezzo – Lucchese; Campobasso – Perugia; Gubbio – Milan Under 23; Legnago Salus – Pescara; Pineto – Entella; Pontedera – Rimini; Sestri Levante – Ascoli; Ternana – Pianese; Torres – Carpi e Vis Pesaro – Spal.

