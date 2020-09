Serie C, ufficiali i gironi della stagione 2020/21

Sono finalmente ufficiali i gironi della Serie C 2020/21. I criteri sono quelli delle ultime stagioni: Nell'A c'è la fascia Ovest, nel B, quello delle romagnole Cesena, Ravenna e Imolese, la fascia Est, nel C quella del centro-sud. L'unica novità di rilievo è il ritorno nell'A del Piacenza, mentre l'Arezzo va nel B insieme a Mantova e Perugia (la Ternana resta nel C). Sempre nel C ci sono due caselle vuote destinate, salvo sorprese, a Foggia e Bisceglie, che prenderanno il posto di Picerno e Bitonto: se presenteranno adeguata documentazione, saranno inserite.

GIRONE A: Albinoleffe, Alessandria, Carrarese, Como, Giana Erminio, Grosseto, Juventus U23, Lecco, Livorno, Lucchese, Novara, Olbia, Pergolettese, Piacenza,Pistoiese, Pontedera, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate.



GIRONE B: Arezzo, Carpi, Cesena, Fano, Feralpisalò, Fermana, Gubbio, Imolese, Legnago, Mantova, Matelica, Modena, Perugia, Ravenna, Sambenedettese, Sudtirol, Triestina, Virtus Verona, Vis Pesaro.

GIRONE C: Avellino, Bari, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Juve Stabia, Monopoli, Paganese, Palermo, Potenza, Teramo, Ternana, Trapani, Turris, Vibonese, Francavilla, Viterbese, X, Y.