SERIE C Serie C: ufficializzate date di play-off e play-out

Serie C: ufficializzate date di play-off e play-out.

E' stato ufficializzato il calendario dei play-off e dei play-out in Serie C. Si partirà il 4 maggio con il primo turno del girone mentre la fase nazionale si giocherà 7 giorni più tardi, l'11 maggio. La finale d'andata è in programma lunedi 2 giugno, sabato 7 il ritorno per stabilire chi verrà promosso in Serie B. Sabato 10 e 17 maggio, invece, si giocheranno i play-out dei 3 gironi.

