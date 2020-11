Serie C: un goal di Danti vale tre punti d'oro per la Virtus Vecomp Verona con il Matelica

Un goal di Danti vale tre punti d'oro per la Virtus Vecomp Verona con il Matelica Non succede praticamente nulla per una mezz'ora anche se va detto che il tecnico del Matelica Colavitto ha dovuto sostituire per infortunio due giocatori nei primi 20 minuti come Masini e Rossetti, al loro posto Fracassini e Moretti. Dopo alcuni tentativi velleitari passa la Virtus Vecomp poco dopo la mezz'ora. Del Carro per Arma, servizio per Lonardi che senza pressione va a servire Danti, taglio vincente su Cardinali in uscita. Volpicelli su punizione, Sibi di pugno mette in angolo.









Dal corner Magri di testa, pallone centrale, blocca il portiere della Virtus Vecomp. Bravo ancora Sibi, ad allungarsi sul diagonale di Moretti, Matelica che poteva sfruttare meglio la ripartenza. Di nuovo pericolosa la Vecomp sempre su palla inattiva Pellacani non trova la porta per questione di centimetri. Insiste il Matelica per pareggiare Balestrero da sotto misura ancora Sibi pronto in due tempi. Danti su punizione, Cardinali respinge. E' l'ultima emozione di una gara che sorride ai padroni di casa. Al Gavagnin Nocici di Verona, Virtus Vecomp Verona batte Matelica 1-0