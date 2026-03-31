Serie C, un rigore al 100' riapre il girone B

Infine, il girone B di Serie C è riaperto, nella maniera più rocambolesca e incredibile, con un calcio di rigore assegnato in mezzo al caos, dopo una revisione infinita, e realizzato al termine di una partita durata oltre 100 minuti. Roba da far invidia a una gara 7 delle finali Nba. Nell'ultimo incontro di un 34° turno mai così spezzatino, l'Ascoli batte 2-1 l'Arezzo e si porta a soli due punti dalla capolista, che questo campionato sembrava averlo in mano e invece dovrà sudarselo fino in fondo.

Lo scontro diretto è particolarmente bloccato, con una sola occasione nei primi 20 minuti, capitata a Gori su angolo e sventata da Renzi sulla linea. E allora, per stappare la gara servono una giocata o un errore. L'Arezzo, suo malgrado, opta per il secondo, con una leggerezza di Iaccarino sulla pressione dello stesso Gori. La palla recuperata spalanca la porta a Rizzo Pinna, che scavalca Venturi e fa esplodere la curva ospite.

È un goal pesante, ma illusorio, perché ai toscani bastano tre minuti per pareggiare, giusto il tempo di affacciarsi per la prima volta in area. Al centro c'è Cianci, bravo a lavorare di sponda un pallone per l'arrivo a rimorchio di Renzi e la botta sul palo lontano, solo sfiorata da Vitale. Il portiere ascolano si rifà all'ora di gioco, respingendo una lunga, ma pericolosissima conclusione di Tavernelli, mentre il tiro di Chierco dal successivo calcio d'angolo non trova il bersaglio.

Sarà però l'infinito recupero il momento più infuocato della gara. Al 94' si apre una voragine nella difesa marchigiana, in cui s'inserisce Varela, imbeccato da Cortesi. Sembra fatta, ma il contrasto alla disperata di Guiebre e l'uscita di Vitale strozzano l'urlo in gola ai tifosi aretini. Urlo che si trasformerà in smorfia di delusione al ribaltamento di fronte. Nell'area amaranto si gioca al tutti giù per terra e, dopo una richiesta di revisione all'Fvs, durata un'eternità, l'arbitro assegna rigore per una trattenuta di Gilli. Nonostante l'attesa, Corazza non vacilla dal dischetto, scaricando una saetta sotto alla traversa e mandando in delirio i tanti tifosi ascolani presenti al Comunale, che ora possono sognare, mentre quelli toscani tremano.







