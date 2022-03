Serie C: un tempo a testa tra Cesena e Reggiana Bianconeri avanti 2-0, poi la rimonta granata. Al 91' occasione Steffè per vincerla

È un pareggio con gol quello tra Cesena e Reggiana. Bianconeri che vanno avanti sul 2-0, per poi farsi raggiungere dai granata nella ripresa. Il derby emiliano romagnolo finisce 2-2. Al nono primo grande episodio, Camigliano trattiene Bortolussi. Il direttore di gara concede il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Pierini che firma il vantaggio bianconero. Più Cesena che Reggiana nel primo tempo, tanto che il raddoppio arriva al 36' con Pittarello. Frisier scappa via sulla destra lanciato dalla sponda di Pittarello, arriva fin dentro l'area di rigore, sterzata e passaggio per il compagno che di mancino conclude a botta sicura, Venturi riesce anche a toccare ma non a deviare. Prima della fine di tempo Bortolussi potrebbe anche chiudere la partita, la conclusione e da dimenticare. La Reggiana prima dell'intervallo con il diagonale di Cigarini, decisiva la deviazione di Nardi. Nella ripresa subito la Reggiana. Pasticcio difensivo romagnolo, la palla finisce a Zamparo che conclude centrando la traversa. Si salva il Cesena. Al 53' altra occasione Regia, D'Angelo col mancino manda di poco fuori. Cresce la squadra di Diana. Lo sforzo si concretizza al 56' con la rete che riapre la partita. Libutti al centro per Zamparo che completamente solo non può sbagliare. Si scalda la partita e gli animi. Rosso per il preparatore atletico della Reggiana. All'79' il pareggio della Reggiana sugli sviluppi di un calcio di punizione, il pallone trova la deviazione di Lanini. È il gol del pareggio. Cesena ancora una volta sorpreso. Adesso sono gli ospiti a provare l'incredibile rimonta. Cigarini, giocata da serie A, meno la conclusione e palla sul fondo. La squadra di Diana ha la palla del sorpasso all'86' con Arrighini. Nardi ci mette la pezza e salva tutto, anche in questa occasione il giocatore della Reggiana è completamente solo. Espulso dalla panchina anche Elia Benedettini. Alla fine però è il Cesena che potrebbe vincerla nel recupero. Tonin di testa, la palla arriva Steffè che prova a girare in porta, Venturi ci arriva a deviare. Finisce 2-2. Sorride soprattutto il Modena che allunga a +5 sulla Reggiana.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: