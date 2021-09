Serie C, un trio al comando: Reggiana, Pescara e Cesena

Si segna molto una media di 22 gol a giornata. Molti di questi sono anche di pregevolissima fattura, molti errori difensivi, spesso fragilità dei portieri. In estrema sintesi questo è accaduto nelle prime 5 di Serie C Girone B. Nessuno a punteggio pieno, c'è un trio in testa, due di queste godevano anche del pronostico iniziale Pescara e Reggiana, entrambe retrocesse dalla B, affiancate da una squadra killer i trasferta : il Cesena di Viali. I bianconeri hanno un buon telaio, se ritrovano il feeling con il Manuzzi potrebbero regalare sorprese, anche se le altre due hanno organici più completi. Alle spalle del trio c'è l'Ancona/Matelica a quota 10. Colavitto dopo aver fatto grandi stagioni con il Matelica si sta confermando anche in questa stagione dopo la fusione con l'Ancona. A 9 punti la coppia Virtus Entella – Gubbio. Un trio a 8 si tratta Siena, Pontedera e Imolese. Dopo 5 giornate tutto è perfettibile e migliorabile ma sono evidenti i limiti difensivi della squadra di Alberto Gilardino e del DS Giorgio Perinetti, chiamata a recitare un ruolo da protagonista Ottimo l'inizio dell'Imolese che, pensate così come l'altra Romagnola, il Cesena, ha la miglior difesa dopo 5 giornate, incassato un solo gol. Nella parte sinistra della classifica anche la Carrarese di Totò Di Natale con 7 e il Modena di Tesser con soli 6 punti, già a – 5 sul trio di testa. Al momento troppo discontinuo e senza incantare il campionato dei canarini, ma siamo all'inizio tutto può ancora cambiare. Non ha molto senso in questa fase parlare di play off o di play, la classifica è molto corta e bastano 3 punti per cambiare la visione. Chiude la classifica la Fermana di Riolfo appena arrivato. Un solo pareggio e 4 sconfitte per i gialli di Fermo.

Di tutto questo si parlerà questa sera in Cpiace ospite l'ex tecnico di Teramo e Viterbese Federico Nofri