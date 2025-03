Serie C verso il rush finale: match clou della 30ª Rimini – Ternana

Tutte alle 20.30 le partite di questa sera che daranno il via alla 30° giornata di Serie C Girone B, e tra questi cinque incontri c'è anche quello che riguarda la capolista Virtus Entella impegnata in casa con il Pontedera. Chiaro che in questo rush finale si gioca tutto anche sul fattore psicologico, un ulteriore vittoria dei liguri farebbe schizzare a + 7 il vantaggio in classifica sulla Ternana. Oltre a Virtus Entella – Pontedera, questa sera si giocano Carpi – Vis Pesaro; Gubbio – Pianese; Pescara – Lucchese e Spal – Arezzo.

La squadra del duo “sammarinese” Baldini – Mularoni ha estremamente bisogno di ritrovare i tre punti che mancano dal 10 gennaio. L'ottimo e stretto pareggio ottenuto a Pescara lascia ben sperare per il possibile ritorno alla vittoria degli estensi, Arezzo permettendo. Domani alle 15 Milan Under 23 – Perugia; Torres – Legnago Salus e come detto attesissima Rimini – Ternana. Una partita a prescindere molto interessante, ma è chiaro che il risultato di questa sera tra Entella – Pontedera farà salire ulteriormente l'interesse soprattutto in caso in cui i liguri non facessero risultato pieno. I biancorossi di Buscè non sono certamente, soprattutto in questo momento, una squadra facile da affrontare. Il Rimini, nelle ultime cinque, ha strappato 10 punti. Quella del Neri è una gara aperta a qualsiasi risultato.

Chiudono il programma della 30ª le due partite delle 17.30: Ascoli – Pineto; e Sestri Levante – Campobasso.