Serie C: vincono Entella e Recanatese

Nella giornata dello scontro al vertice tra Cesena e Reggiana, la Virtus Entella non ha alcuna intenzione di mollare il treno delle prime. I biancazzurri si confermano al terzo posto archiviando la pratica Montevarchi nella ripresa. Nel primo tempo però sono i rossoblu a recriminare, e non poco, per questo tocco con il braccio di Zamparo in area. Il direttore di gara non assegna il calcio di rigore, cosa che invece fa quando Giusti stende Gaston Ramirez, liberato dall'errore di Cerasani. Dal dischetto Merkaj è perfetto: palla sotto l'incrocio e 1-0 Entella. Una volta sbloccata, la partita è in discesa per i liguri: Zamparo riesce in qualche modo a tenere la sfera in gioco e mettere dentro, Giusti è superlativo sul destro di Corbari ma non può nulla sulla ribattuta di Tomaselli che sigla il raddoppio. A 10 dalla fine servizio illuminante di Siatounis per Zamparo che in pallonetto supera Giusti e firma il tris per la Virtus Entella. L'Aquila Montevarchi resta fanalino di coda del Girone B.

In ottica salvezza, invece, vittoria importante per la Recanatese che si porta a +5 sui play-out grazie all'1-0 sul Pontedera. Successo meritato per i giallorossi che, nella prima frazione, colpiscono addirittura due traverse: la prima con Sbaffo con un'incornata da 0 metri, la seconda con Giampaolo. Pezzo di bravura del 21 di Pagliari: finta, controfinta e missile dal limite che sbatte sul montante e torna in campo. Il vantaggio arriva nel secondo tempo: Morrone ributta la sfera in mezzo, il “Re Leone” Sbaffo brucia sul tempo gli avversari e buca Siano. La Recanatese fa un passo in più verso la permanenza in categoria.