Serie C: Virtus Vecomp Verona – Reggiana 1-4

E' una Reggiana forza 4. 4 goal alla Virtus Vecomp Verona e quarto posto in campionato. Vittoria larga che arriva dopo due pareggi consecutivi sul difficilissimo campo di Verona con una Virtus, però, in netta flessione.

Sblocca la Reggiana dopo un quarto d'ora sugli sviluppi di un calcio di punizione Zanini colpisce il palo, sulla ribattuta il più rapido è Marchi che mette dentro per il vantaggio emiliano. Passano solo due minuti ed è splendida l'azione del raddoppio: scambi tutti di prima che portano Kargbo a sterzare per poi battere a rete. Quarto goal per il ventenne della Sierra Leone.

La Virtus Verona non ha armi per replicare e la Reggiana infierisce con Zanini, dopo 20 minuti arriva il tris e i titoli di coda sull'incontro. La squadra di Alvini è maestra nel complicarsi la vita e in contropiede subisce il goal che in qualche modo poteva riaprire la contesa. Alvini deve aver catechizzato i suoi nell'intervallo e arriva poco prima dell'ora di gioco il definitivo sigillo, sempre sull'asse Gargbo Marchi con la doppietta del centroavanti.

Al Gavagnin Nocini di Verona, Reggiana batte Virtus Vecomp Verona 4-1